وزير التعليم أمام الرئيس السيسي: الدولة أنشأت 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، إن 750 ألف طالب زيادة على المعدل الطبيعى للمواليد.. يحتاجون إلى 20 ألف فصل و20 ألف معلم كل عام"، متابعا: "الأبنية التعليمية شهدت تطويرا كبيرا والمدارس قبل عام 2014 لم تكن جاذبة للطلاب على الإطلاق.. وبدأنا شكل المبانى وده موجود والناس تشهده فى كل المدن المصرية وكذلك شكل مدارس "حياة كريمة".. ونحتاج إلى المزيد.. 552 ألف فصل 120 ألف جديد بتكلفة 40 مليار جنيه".

وأضاف الوزير خلال كلمته فى جلسة "بناء الإنسان" ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تم توفير العديد من المدارس المختلفة مثل المدارس الرسمية الدولية وكذلك مدارس العباقرة والمدارس المصرية اليابانية ومدارس التميز.. وكذلك المدارس المتكاملة للغات وهى مدارس لغات وفق المعايير الدولية ويبدأ هذا النموذج هذا العام"

وتابع وزير التعليم: "تم إجراء تغيير جذرى فى المدارس.. نفذنا مجموعة من المناهج وفق خبرات مصرية ودولية ومبنية على تفاعل الطلاب.. وأضفنا العديد من التخصصات مثل كتب القيم واحترام الأخر.. وتم تطوير 49 منهج دراسى ويشمل كل الفصول الدراسية المختلفة.. وهناك وثائق نوعية للمناهج المختلفة وفق استكمال التطوير لمنظومة التعليم وننفذ فكرة "الإسراع التعليمي" وكذلك "تعدد المحاولات" لتطوير المنظومة التعليمية من خلال توفير مسارات مختلفة للطلاب والاختيار ما بينها".

وأكمل وزير التربية والتعليم: "الصورة الذهنية للتعليم الفنى فى مصر.. وبدأنا نشتغل بنظام جديد من أجل دعم التعليم الفني.. وتم إنشاء بنك المعرفة والحمد لله بقى عندنا قنوات تعليمية ومنصات توفر كل المناهج التعليمية بشكل كامل.. مركز المناهج بدأ عمل كتب تعليمية فيها كل الشرح بجانب التدريبات وتم طرحها على موقع الوزارة لمنع لجوء الطلاب إلى كتب خارجية.. وتم طرح بنك أسئلة من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانوية.. ويمكن الطلاب الاستفادة منها.. وكل طالب له بريد إلكترونى وعندنا 16 مليون بريد إلكتروني".