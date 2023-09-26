اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 02:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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هزة أرضية بقوة 4.7 درجة يضرب جزر سليمان

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 02:08 م
هزة أرضية بقوة 4.7 درجة يضرب جزر سليمان مقياس ريختر - أرشيفية
وكالات

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ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر جزر سليمان اليوم الثلاثاء، وفق ما رصدته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي على موقعها على الإنترنت.

وبحسب الهيئة، فقد تعرضت دولة جزر سليمان التي تقع في جنوب المحيط الهادي لهزة أرضية متوسطة القوي صباح اليوم، على عمق 45.8 كيلومتر.

وقد تعرضت جزر سليمان خلال الأشهر الماضية لعدة زلازل وهزات أرضية عنيفة، ولم يتم رصد وجود أي خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة الأرضية، كما نفت هيئة المسح الجيولوجي أن يؤدى الزلازل إلي حدوث تسونامي.

 


جزر سليمان

هزة ارضية

المحيط الهادي

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي



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