نصف تريليون جنيه إيرادات قناة السويس فى 10 سنوات

كتب: مدحت عادل

شهدت إيرادات قناة السويس تحول كبير طوال 10 سنوات في الفترة من عام 2010 وحتى عام 2020، حيث تجاوزت إيرادات قناة السويس حاجز الـنصف تريليون جنيه خلال الفترة المذكورة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتبلغ 575.2 مليار جنيه، حيث سجلت 29.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 31.3 مليار جنيه خلال عام 2011 / 2012 بنسبة ارتفاع بلغت 6.5%.

وقالت بيانات الجهاز، إن الإيرادات ارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 32.3 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 3.2% عن العام المالي 2011/2012، واستمرت في الارتفاع خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 36.9 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 14.2% عن العام المالي السابق عليه.

ورصدت بيانات الإحصاء ارتفاع إيرادات القناة خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 39.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 6.2% عن العام المالي 2013/2014، وسجلت 41.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة ارتفاع قدرها 5.1% عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 73.3 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 77.9% عن عام 2015/2016.

وسجلت الإيرادات نحو 99.1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2% عن عام 2016/2017، وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 100.8 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 1.7% عن عام 2017/2018، وسجلت 91.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 9% عن العام السابق عليه.