مقتل 3 مراهقين وإصابة رابع أطلق زميلهم النار عليهم فى ساوث كارولينا

أحمد علوى

قالت السلطات الأمريكية، الاثنين انه وقع حادث إطلاق نار بمنزل مهجور في كولومبيا بولاية ساوث كارولينا، حيث فتح طالب النار على أربعة مراهقين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وإصابة الرابع في تصعيد لمشاجرة قديمة حول عملية سطو.

قال ليون لوت، قائد شرطة مقاطعة ريتشلاند، الاثنين، في مؤتمر صحفي، إن طالبًا يبلغ من العمر 17 عامًا في مدرسة أو كلير الثانوية تم القبض عليه بثلاث تهم بالقتل، واحدة بمحاولة القتل وحيازة سلاح أثناء جريمة عنيفة. وأضاف أن المسؤولين ما زالوا يبحثون عن "بعض الأشخاص الآخرين".

واوضح لوت، ان الضحايا تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما. وتابع أن إطلاق النار يبدو أنه كان نابعًا من نزاع سابق، واصفا إياه بأنه "خلاف على شيء غبي منذ عامين".