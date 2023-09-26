اليوم السابع
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مصور البابا شنودة يروى تفاصيل لقاءات الحبيب على الجفرى مع البابا بالكاتدرائية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:32 ص
مصور البابا شنودة يروى تفاصيل لقاءات الحبيب على الجفرى مع البابا بالكاتدرائية لقاء البابا شنودة مع الحبيب على الجفرى
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر قداسة البابا شنودة الثالث واحدًا من الشخصيات التى سيخلدها تاريخ الكنيسة على مدار العصر الحالى والعصور القادمة وكذلك تاريخ الوطن، وذلك نظرًا لشخصيته القوية ومواقفه الوطنية العظيمة فى حق مصر والقضية الفلسطينية وعظاته المستمرة عن الحب والمواطنة والتسامح وقبول الأخر.

وذكر المصور عماد نصرى مصور البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الراحل أن الداعية الإسلامى الحبيب على الجفرى كان يأتى الكاتدرائية فى حفلات شهر رمضان وطلب لقاء مع قداسة البابا وهذا اللقاء ظل لمدة ساعتين، وتحدث الجفرى عن اللقاء كأنه يقول أشعار.

وذكر عماد أن قداسة البابا وقت الجامعة كان فى اختبارات البكالوريا فسألوه عن الأشعار فى العصور القديمة "هل تحفظ الشعر القديم ؟ " فجاء رد البابا "تحب أى عصر من العصور وأى شاعر أقولك فرد عليه المختبر " أنت تعرف كل العصور ؟" فكان لديه حضور شديد وكان قداسة البابا لديه كتاب بعنوان "انطلاق الروح طلبه منه الإمام محمد متولى الشعراوى فأعطاه له قداسة البابا بإهداء منه على الكتاب وكان لديه قصائد عديده تستخدم حتى اليوم فى الكنيسة فى الترانيم والألحان.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا شنوده الثالث

الحبيب على الجفرى

الكاتدرائيه المرقسيه



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