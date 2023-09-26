مصرع شخص صعقه التيار الكهربائى بشبين القناطر.. والنيابة تصرح بالدفن

شهد مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع عامل صعقه التيار الكهربائي، وتوفى فى الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم، وصرحت الجهات المختصة بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث وسؤال أهليته.

تلقى العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ بوفاة شخص صعقه التيار الكهربائي، وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فانتقل المقدم أمير الكومي رئيس مباحث المركز.

وكشفت تحريات المباحث أن الجثة لشخص يدعى "ص م م"، 38 سنة، من منطقة الكوم الأحمر، وصعقه التيار الكهربائي وتوفى في الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وقررت الجهات المختصة التصريح بدفن الجثة بعد سؤال أهليته وورود تحريات مباحث مركز شرطة شبين القناطر حول الواقعة.