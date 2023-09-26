ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن أولكسندر فيلكول قوله "انفجار قوي يهز المنطقة لم يتم تحديد بعد تداعيات الهجوم".

وحذرت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق من وجود تهديد من القوات الروسية باستخدام الأسلحة الباليستية في عدد من المناطق، بما في ذلك منطقة دنيبروبتروفسك.

وعلى صعيد متصل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم أن دفاعاتها الجوية تدمر 26 من أصل 38 طائرة انتحارية بدون طيار هجومية من طراز شاهد-136/131 خلال ساعات الليل.

ونقلت (يوكرينفورم) عن بيان القوات القول "تم إطلاق الطائرات بدون طيار من الاتجاه الجنوبي الشرقي (بريمورسكوكرز، روسيا، وكيب تشودا، شبه جزيرة القرم). وتم استخدام الطائرات المقاتلة ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات الإطفاء المتنقلة لإسقاط الطائرات بدون طيار.

ونفذت الطائرات التكتيكية الأوكرانية، أمس واليوم، أكثر من 40 طلعة جوية، 20 منها استهدفت توجيه ضربات للروس.