مدارس الدقهلية تنظم احتفالات لاستقبال الطلاب الجدد بداية العام الدراسى الجديد

استقبلت مدارس محافظة الدقهلية ، صباح اليوم الثلاثاء 26/9/2023، عددا من الطلاب، بالمراحل الأولى المنضمة حديثا للمدارس، وذلك بإقامة احتفالات ويوم ترفيهى للطلاب الجدد من الصفوف الأولى، تحت مسمى "اليوم التعريفى".

ونظمت مدارس المحافظة يوما ترفيهيا لطلاب الصفوف الأولى، تحت مسمي "اليوم التعريفى"، حيث تم استقبال تلاميذ الصف الأول الابتدائى، ورياض الأطفال فى المدارس الابتدائية، رفقة أولياء أمورهم للترحيب بانضمامهم للمدارس.

وكان في استقبال الطلاب الجدد، هيئة التدريس بالمدارس، وبعض الطلاب القدامى، للتعرف على الطلاب الجدد وتهنئهم ببداية انطلاق العام الدراسى الجديد.

يأتى ذلك بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، باستقبال الطلاب اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023 وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 10 صباحا، مع ترتيب فاعليات لاستقبال الطلاب الجدد والترحيب بهم، وتهنئتهم على انطلاق العام الدراسى الجديد، والذى ينطلق فعليا يوم الأحد 2023/10/1.