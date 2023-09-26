اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مدارس الدقهلية تنظم احتفالات لاستقبال الطلاب الجدد بداية العام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:00 ص
مدارس الدقهلية تنظم احتفالات لاستقبال الطلاب الجدد بداية العام الدراسى الجديد جانب من الاحتفالات
الدقهلية - محمدالحبشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبلت مدارس محافظة الدقهلية، صباح اليوم الثلاثاء 26/9/2023، عددا من الطلاب، بالمراحل الأولى المنضمة حديثا للمدارس، وذلك بإقامة احتفالات ويوم ترفيهى للطلاب الجدد من الصفوف الأولى، تحت مسمى "اليوم التعريفى".
 
 
ونظمت مدارس المحافظة يوما ترفيهيا لطلاب الصفوف الأولى، تحت مسمي "اليوم التعريفى"، حيث تم استقبال تلاميذ الصف الأول الابتدائى، ورياض الأطفال فى المدارس الابتدائية، رفقة أولياء أمورهم للترحيب بانضمامهم للمدارس.
 
 
وكان في استقبال الطلاب الجدد، هيئة التدريس بالمدارس، وبعض الطلاب القدامى، للتعرف على الطلاب الجدد وتهنئهم ببداية انطلاق العام الدراسى الجديد.
 
 
يأتى ذلك بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، باستقبال الطلاب اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023 وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 10 صباحا، مع ترتيب فاعليات لاستقبال الطلاب الجدد والترحيب بهم، وتهنئتهم على انطلاق العام الدراسى الجديد، والذى ينطلق فعليا يوم الأحد 2023/10/1.
إحتفالات-في-المدارس-بالطلاب-الجدد
إحتفالات-في-المدارس-بالطلاب-الجدد

 

إستعدادات-المدارس-للعام-الدراسي
إستعدادات-المدارس-للعام-الدراسي

 

إستقبال-الطلاب-الجدد
إستقبال-الطلاب-الجدد

 

تجهيز-الفصول-لإستقبال-الطلاب
تجهيز-الفصول-لإستقبال-الطلاب

 

جانب-من-الإحتفالات-(1)
جانب-من-الإحتفالات-(1)

 

جانب-من-الإحتفالات-(2)
جانب-من-الإحتفالات-(2)

 

فرحة-الطلاب-الجدد
فرحة-الطلاب-الجدد

 

فرحة-وسعادة-علي-وجوه-الطلاب-الجدد
فرحة-وسعادة-علي-وجوه-الطلاب-الجدد

 

ماراثون-لإستقبال-الطلاب-في-المدارس
ماراثون-لإستقبال-الطلاب-في-المدارس

 

مدارس-الدقهلية-تستقبل-طلابها
مدارس-الدقهلية-تستقبل-طلابها

 

يوم-ترفيهي-وإستقبال-الطلاب-الجدد
يوم-ترفيهي-وإستقبال-الطلاب-الجدد

 


العام الدراسي الجديد

إستقبال الطلاب الجدد

إحتفالات المدارس

المراحل الإبتدائية

ماراثون

يوم تعريفي

تهنئة الطلاب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة