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محطة الهنادى.. كل ما تريد معرفته عن أضخم مشروع كهرباء بالأقصر × 16 معلومة

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 03:30 ص
محطة الهنادى.. كل ما تريد معرفته عن أضخم مشروع كهرباء بالأقصر × 16 معلومة محطة كهرباء الهنادى
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد محافظة الأقصر العمل فى مشروع إنشاء محطة كهرباء الهنادى أول محطة توليد كهرباء حرارية فى جنوب الصعيد، والذى يعتبر أحد أكبر المشروعات القومية العملاقة فى قطاع الكهرباء على أرض قرية الهنادى بمدينة إسنا، لخدمة أبناء جنوب الصعيد ومصر بأكملها فى ذلك القطاع الهام، وذلك بأيادى مصرية وبالتعاون مع شركة صينية عالمية متخصصة فى محطات الكهرباء الحرارية.
 

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل محطة الكهرباء الحرارية الجديدة بالهنادى:-

1. تم البدء فى التجهيز للعمل بالمشروع خلال شهر نوفمبر 2018

2. بدأ العمل بالمحطة بعد صدور القرار الجمهورى رقم 229 لسنة 2019
3. أعلن مجلس الوزراء عن تخصيص 107 أفدنة بمنطقة إسنا لإنشاء محطة الطاقة الحرارية
4. تساهم المحطة فى تأمين وتدعيم مصادر التغذية الكهربائية بصعيد مصر نظراً لإرتفاع الأحمال
5. مشروع محطة توليد كهرباء الأقصر ذات الدورة المركبة هو الأول من نوعه بالصعيد
6. محطة كهرباء الأقصر الحرارية تعمل بقدرة 2250 ميجاوات بنظام الـBOO الحديث
7. النظام الجديد ينظم الكهرباء بمحطات ومراكز الشبكات داخل منطقة الصعيد
8. يتم العمل بالمشروع بالتعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أكواباور الدولية
9. المشروع يقع جنوب قرية الهنادى فى مركز إسنا على مساحة 107 أفدنة على طول الضفة الشرقية لقناة الكلابية المتفرعة من نهر النيل
10.   المشروع يتضمن إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 2250 ميجاوات
11.   يتم خلال المشروع إنشاء عناصر البنية التحتية اللازمة مثل خطوط المياه ومنشت الوقود الأساسى والبديل
12.   المحطة الجديدة تشمل مرافق التفريغ والتخزين ومحطتى تفريغ الطاقة GIS فرعية بقدرة 500 كيلوفولت وأخرى بقدرة 220 كيلو فولت
13.   المحطة تم تزويدها بجميع المبانى والأنظمة وأنفاق الكابلات لتوصيل المشروع بالشبكة القومية وتم إستخدام الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل لتشغيل المحطة
14.   تساهم المحطة الجديدة فى توفير قدرة لتوليد الكهرباء لتلبية متطلبات النمو الداخلى بالتعاون مع مستثمرى القطاع الخاص
15.   المحطة الجديدة توفر المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة مطالباً الشركة المنفذة أن تكون الأولوية فى فرص العمالة لأبناء المحافظة
16.   ستكون المحطة الجديدة بالأقصر واحدة من محطات الطاقة الأكبر والأكثر كفاءة فى مصر
 
التجهيز للعمل داخل محطة كهرباء الأقصر الحرارية
التجهيز للعمل داخل محطة كهرباء الأقصر الحرارية

المحطة تقام على مساحة 107 فدان بقرية الهنادى
المحطة تقام على مساحة 107 فدان بقرية الهنادى

جانب من أدوات تجهيز موقع العمل للمشروع
جانب من أدوات تجهيز موقع العمل للمشروع

جانب من لقاءات مع أهالى الهنادى لتعريفهم بالمشروع القومى
جانب من لقاءات مع أهالى الهنادى لتعريفهم بالمشروع القومى

محطة كهرباء الأقصر للطاقة الحرارية أضخم مشروع قومى بالجنوب
محطة كهرباء الأقصر للطاقة الحرارية أضخم مشروع قومى بالجنوب

موقع العمل فى المشروع قبل إنطلاقه بقرية الهنادى
موقع العمل فى المشروع قبل إنطلاقه بقرية الهنادى

وفد صيني خلال زيارتهم موقع المحطة مع بدء المشروع
وفد صيني خلال زيارتهم موقع المحطة مع بدء المشروع

وفد من من الشركة الصينية المنفذة لمشروع محطة توليد كهرباء الهنادى
وفد من من الشركة الصينية المنفذة لمشروع محطة توليد كهرباء الهنادى

 


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