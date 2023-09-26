اليوم السابع
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كيفية تعديل توصيلة صرف صحى قائمة.. اعرف الخطوات

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 04:00 ص
كيفية تعديل توصيلة صرف صحى قائمة.. اعرف الخطوات مركز خدمة عملاء
كتبت – مرام محمد

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أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لعملائها كيفية تعديل توصيلة صرف صحي قائمة، محددة المستندات المطلوبة وخطوات التقديم على الطلب بمختلف مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات المياه على مستوى المحافظات، على النحو التالي:

أولا: المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- التصاريح المطلوبة.

4- أخر فاتورة للعميل.

5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

ثانيا: الإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3- إجراء المعاينة على الطبيعة وتحديد المستلزمات المطلوبة.

4- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

5- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة ومقابل الربط وخلافه (نقدا أو بالتقسيط).

6- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

7- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

8- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

9- الانتهاء من تقديم الخدمة.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة العملاء بشركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظات، أوضحت الشركة إجراءات تقديم طلب استبدال قطر الوصلة والعداد على النحو التالي:

أولا: المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

4- أخر فاتورة استهلاك للاشتراك.

5- بيانات الاشتراك.

6- التصاريح المطلوبة.

7- أخر قراءة في العداد المستبدل.

ثانيا: الإجراءات

1- قيام العميل باتسيفاء طلب الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3- إجراء المعاينة الفنية وتحديد المستلزمات المطلوبة.

4- إعداد المقايسة التقديرية وإخطار العميل للسداد.

5- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة ومقابل الربط وخلافه (نقدا أو بالتقسيط).

6- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

7- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

8- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

9- الانتهاء من تقديم الخدمة.


خدمات مياه الشرب

الشركة القابضة لمياه الشرب

عدادات المياه

خدمات

كيفية تعديل توصيلة صرف صحي قائمة

الصرف الصحي



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