وقال مسؤول فى الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - إن "كوريا الشمالية أعربت عن شعورها بالعزلة والأزمة في الوقت الذي يحصل فيه نهج حكومة يون في إدارة شؤون الدولة، المتمثل في الحرية والتضامن، على الدعم القوي من المجتمع الدولي، كما هو موضح في نتائج قمة كامب ديفيد في أغسطس الماضي"، في إشارة إلى المحادثات بين زعماء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

وانتقدت كوريا الشمالية أمس الاثنين، الرئيس الكوري الجنوبي لإدلائه بتصريحات "هيستيرية"، بعد أن حذر من صفقة الأسلحة المحتملة بين بيونج يانج وموسكو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.