عقد لجنة المقابلات الشخصية لاختبار الموجهين بالتعليم الفنى فى الغربية

عقدت مديرية التربية و التعليم بالغربية ، اليوم، الثلاثاء، لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لترشيح وتحديد موجه عام، موجه أول، موجه، وترشيح موجه عام، موجه أول، موجه (عملي) بالتعليم الفنى، حيث أجريت المقابلات بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

وذلك برئاسة وحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعضوية كل من الشئون التنفيذية، التعليم الفني، كلية التربية، مجلس الأمناء، التنظيم والإدارة، نقابة المعلمين، والشئون القانونية.

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أعلنت في شهر سبتمبر 2023عن تجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.