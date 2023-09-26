ضبط 12 ألف كيس إندومى مجهولة المصدر فى حملة بمركز السنطة بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة ل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 12000 كيس اندومى مجهول المصدر، ومشتبه فى صلاحيته وبدون مستندات، دالة عن مصدره داخل مخزن بدون ترخيص، وجارى سحب عينات لارسالها للمعامل المركزية المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين ، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع والأسواق لإحكام الرقابة التموينية عليها، وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين، ضمت أحمد البسطويسى ، مدير الإدارة العامة التجارة الداخلية، والدكتورة ولاء رشاد شاهين مديرة الرقابة التجارية، و محمد فوزى والسيد الحوالة وتامر الاشعل المفتشين بإدارة الرقابة التموينية، بالاشتراك مع إدارة الرقابة التجارية.