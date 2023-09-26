اليوم السابع
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ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن خسائر القوات الأوكرانية خلال الصيف

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 06:00 ص
ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن خسائر القوات الأوكرانية خلال الصيف الحرب فى أوكرانيا
أحمد علوى

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أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الجيش الأوكراني فقد أعدادا كبيرة من جنوده خلال ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الصيفي على التحصينات الدفاعية الروسية.

وقال ريتر في مقابلة على قناة "U.S. Tour of Duty" في "يوتيوب": "كييف تعتقد أن 71 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال ثلاثة أشهر فقط من القتال؟ مناوشات خفيفة؟ اشتباكات دورية؟ إطلاق نار؟ لا، لقد تم القضاء عليهم خلال اشتباكات عنيفة".

وأشار إلى أن الأطراف تستخدم في مثل هذه المعارك عدداً كبيراً من القذائف.

وقال: "إذا خسرت أوكرانيا 71 ألف شخص، فإن روسيا خسرت 7 ألاف فقط ... دعونا نواجه الأمر، هناك معارك عنيفة، لكن أوكرانيا لا تنتصر فيها".

وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.

وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الآن لم يتمكن الجيش الأوكراني من تحقيق أي نتائج. وبدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، التي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".

كما أكد شويغو إلى أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".

 


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الحرب الاوكرانية

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