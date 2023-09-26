شباب بورسعيد يتوافدون على مقرات التوثيق لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة.. صور

شهد مقر الشهر العقاري بمنطقة استثمار بورسعيد، اصطفاف عددا كبيرا من الشباب الذين حرصوا على المشاركة فى تحرير توكيلات رئاسة الجمهورية، وذلك بعد إعلان العليا للانتخابات عن المقرات التى يجرى بها تحرير التوكيلات.

وأكد الشباب على حرصهم المشاركة فى الاستحقاق الدستورى، مؤكدين على أنهم يدركون جيدا أن لهم دور هام فى هذا الوقت.

وأضافوا أنهم يؤمنون بمستقبل هذا البلد فى ظل استكمال الرئيس السيسى لقيادة البلاد، وأنهم جاءوا من أجل تحرير توكيلات لـ عبد الفتاح السيسى للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدين أنهم يؤمنون بأن ما تحقق خلال الأعوام الماضية إعجاز، وأن القادم سوف يكون الأفضل.