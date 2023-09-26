اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:58 م
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شباب بورسعيد يتوافدون على مقرات التوثيق لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة.. صور

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 06:39 م
شباب بورسعيد يتوافدون على مقرات التوثيق لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة.. صور شباب بورسعيد يتوافدون على مقرات التوثيق
بورسعيد - محمد عزام

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شهد مقر الشهر العقاري بمنطقة استثمار بورسعيد، اصطفاف عددا كبيرا من الشباب الذين حرصوا على المشاركة فى تحرير توكيلات رئاسة الجمهورية، وذلك بعد إعلان العليا للانتخابات عن المقرات التى يجرى بها تحرير التوكيلات.

 

وأكد الشباب على حرصهم المشاركة فى الاستحقاق الدستورى، مؤكدين على أنهم يدركون جيدا أن لهم دور هام فى هذا الوقت. 

 

وأضافوا أنهم يؤمنون بمستقبل هذا البلد فى ظل استكمال الرئيس السيسى لقيادة البلاد، وأنهم جاءوا من أجل تحرير توكيلات لـ عبد الفتاح السيسى للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدين أنهم يؤمنون بأن ما تحقق خلال الأعوام الماضية إعجاز، وأن القادم سوف يكون الأفضل.

 

 
الشهر العقاري بالاستثمار
الشهر العقاري بالاستثمار

تحرير التوكيلات
تحرير التوكيلات

عدد من الشباب
عدد من الشباب

عدد من شباب بورسعيد
عدد من شباب بورسعيد

مجموعات شبابيه
مجموعات شبابيه

 


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