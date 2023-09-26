زراعة الغربية: الانتهاء من توزيع باقي المحاصيل الصيفية بنهاية الشهر الجارى

الغربية مصطفى عادل

قال الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية أن المديرية اوشكت على الانتهاء من توزيع الحصص المتبقية من المحاصيل الصيفية، بنهاية شهر سبتمبر الجارى.

وأضاف لـ اليوم السابع أن المديرية قامت بدور توعوي خلال الموسم الصيفي من خلال الحقول الارشادية والندوات الخاصة بالطرق الآمنة للزراعة ومكافحة الآفات الزراعية.

وتابع أنه تم تنفيذ يوم حصاد مكبر لمحصول الأرز صنفى سخا سوبر 302 و303 والذي يتميز بإنتاجية عالية وتحمل للظروف الغير مواتية وقصير العمر وتبلغ فترة نموه 115يوما ويحتاج إلى الرى كل 8 أيام ومعدل استهلاكه من المياه أقل من 4 آلاف متر مكعب.

وأوضح أنه يتم حصاد باقي المحاصيل الصيفية وتجهيز الارض لبدء زراعة المحاصيل الشتوية، استعدادا للموسم الشتوي، من خلال الندوات الارشادية وتوفير التقاوي الخاصة بهذه المحاصيل.