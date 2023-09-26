اليوم السابع
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رسائل الرئيس السيسى خلال فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.. إنفوجراف

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 06:57 م
رسائل الرئيس السيسى خلال فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.. إنفوجراف رسائل الرئيس السيسى خلال فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.. إنفوجراف

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شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن التعليم الأساسى، هو الأساس الحقيقي الذى ستنطلق منه الدولة المصرية لحلمها وأملها على المدى البعيد، مشيرا إلى أن مبلغ الـ160 مليار جنيه المخصصين لوزارة التعليم ليس كافيا.

 

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.

 

التطور المهم اللى اتعمل من عام 2014 حتى الآن.. كان مهم نقول حجم الاستثمار فى التعليم

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مهم أقول للناس فى مصر حجم الإنفاق فى 8 سنوات فى بناء البنية الأساسية التعليمية ثم حتى عام 2030 أنت هتبقى محتاج كام

 

قصدت دايما وإحنا بنتكلم أمام المصريين إن إحنا دايما نخلي شراكة حقيقية بيننا وبين المواطن من خلال إعلان وإظهار الحقائق المختلفة

 

الدولة المصرية أنفقت 180 مليار جنيه للبناء فيما يتعلق بالتعليم العالى فى مصر

 

صندوق تحيا مصر يشارك فى تنفيذ 17 جامعة تكنولوجية جديدة

 

مساهمة صندوق تحيا مصر بـ50 مليون جنيه لدعم مبادرة المبتكرين

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التعليم هو الأساس الحقيقى الذى ستنطلق منه الدولة لحلمها البعيد

 

الـ 160 مليار المخصصين لوزارة التعليم ليست كافية

 

أنا بقول الـ 25 مليون طالب عاوزين مش أقل من تريليون جنيه.. طيب هل إحنا النهاردة بننفق ده؟ .. لا.. طيب قادرين نلبى عدد المدارس.. لا؟

 

مش الفكرة أنى بعمل مدرسة أو فصل لكن كمان هقدر أعمل تشغيل مناسب يطلع منتج تعليمى جيد

 

إحنا مش عاوزين نقول كلام إيجابى فقط أو مشجع فقط لكن عاوزين نطرح القضية والمشكلة

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إحنا شفنا الكلام ده خلال السنوات الماضية وشفنا تخوف الناس من التغيير ليكون على حساب أولادها وده أمر نقبله ونحترمه لأنه طبيعى

 

صندوق تحيا مصر يشارك فى تمويل بناء 100 مدرسة جديدة

 

العدالة تتحقق من خلال عمليات التقييم والاختبار للمعلمين

 

اختيار المعلمين مهمة خطيرة وحساسة فى بناء الإنسان المصرى

 

تدريب معلمين فى الأكاديمية العسكرية يساعد فى التأهيل

 

التأهيل والتدريب عملية لا تنتهى.. وما فيش حاجة اسمها "عسكرة"

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عمرى ما قولت كلام معسول ولا أحلام.. ولا عمرى قولت أنا هجيب معايا.. أنا قولت عمل وبس

 

محتاجين تبذلوا مجهود أكبر.. الجهد اللى بتعملوه مبيتمش تسويقه بشكل كويس لأن ده جهد كل قطاعات الدولة محل دعم واهتمام

 

لما يجى شاب من عندنا ساب مصر وراح.. لو أنا النهاردة وزير للشباب أو كحكومة مبتتكلمش بجلاء ووضوح وبشكل مباشر للناس.. هيقلل كتير من كل الجهد اللى بتتكلم عليه ده

 

فى كل الجوايز اللى كانت تقدم لكل أبطالنا الحاصلين على بطولات رقم لا يعبر عن تقديرنا ليه هما يستحقوا أكبر من كده بكتير لكن الرقم مش متواضع قوى

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اللى حصل أكثر من مرة وممكن يطلع بيان من عندك أو تعليق.. أتصور فى الجلسة دى وكل الناس بتسمع مهم أوى يعرفوا إننا مهتمين بولادنا وشبابنا.. وإحنا نقول"

 

ما يصحش يتقال إن حد من عندنا مشى علشان مش قادرين ولم يحصل على الرعاية

 

العملية مش ماشية كده فيه نظام وأرقام وميزانيات محطوطة ومحدش بينفق مع جبينا دى أموال مصر لازم الناس تبقى عارفة

 

عاوز دعم للأبطال الرياضيين.. فكر وأدرس ونزود المستويات المعنية ويتم مضاعفتها للأبطال وشباب مصر.. وقولى الرقم كام؟


الرئيس السيسى

الجامعات

يوم تفوق الجامعات

جامعات مصر

يوم تفوق جامعات مصر



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