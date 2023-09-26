اليوم السابع
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على مساحة ٨٨٥ فدانا..

رئيس "جهاز العاصمة الإدارية الجديدة" يتفقد أعمال تنفيذ الحى السكنى الخامس R5

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:32 ص
رئيس "جهاز العاصمة الإدارية الجديدة" يتفقد أعمال تنفيذ الحى السكنى الخامس R5 جانب من الجولة
كتب أحمد حسن

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قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية ضمن الجولات التفقدية بقطاع الإسكان بمنطقة الحى السكنى الخامس (R5)، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة. 
 
وأوضح المهندس شريف الشربينى، أن مشروع الحي السكني الخامس R5 بمساحة 885 فدانا، ويضم 22 ألف وحدة سكنية منها منطقة فيلات، حيث يجري تنفيذ الحي طبقاً للطراز المعماري الخاص بوسط البلد، القاهرة الخديوية، ممزوجا بالطراز الفرنسي الحديث، ويسمي جاردن سيتي الجديدة. 
 
كما عقد رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، عدة إجتماعات موسعة مع عدة شركات تم اسناد أعمال التنفيذ لها، وذلك بمواقع العمل، مشدداً على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من  المشروع. 
 
كما تفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال تنسيق الموقع العام بالحي، مشدداً على إنهاء المشروعات بأعلى جودة طبقًا للمواصفات المطروحة، وفي الموعد المحدد.

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