دعم التراث.. معارض الدولة تفتح أبواب رزق للحرف اليدوية بأسوان.. صور

أسوان- صلاح المسن

تهتم الدولة المصرية، بدعم الحرف اليدوية والتراثية، وتعمل علي تنظيم المعارض المحلية والدولية، لإتاحة الفرصة التسويقية للمعروضات والمنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية، التي تتم بجودة ودقة متناهية، وكذلك دعم ورعاية الحرف التراثية، وكذلك الحرص علي التوسع فى المعارض الداخلية فى المحافظات لإشراك أكبر عدد من العارضين والمنتجين من مختلف المحافظات بما يساهم فى زيادة فرص العمل وتحقيق أكبر استفادة للمنتجين والعارضين.

وتعد المعارض فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، من خلال توفير منافذ لبيع وعرض هذه المنتجات في مناطق حيوية مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين، وكان آخرها معرض "أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية".

ومبادرة "أيادي مصر" تحظى برعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعتبر المبادرة عنونا للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة، من خلال توفير منافذ لبيع وعرض هذه المنتجات في مناطق حيوية مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين.

وآخر هذه المعارض، فعاليات معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية والذى نظمته محافظة الجيزة وسفارة اليمن ومجلس الأعمال اليمنى بالتعاون مع منصة "أيادى مصر" على مدار 3 أيام ، حيث لاقى جناح محافظة أسوان إشادة من الحاضرين.

جدير بالذكر أن مبادرة "أيادي مصر" هى المنصة الإلكترونية التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية فى يوم المرأة المصرية فى مارس 2021 بهدف التسويق الإلكترونى للمنتجات اليدوية والتراثية وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع شركة إي-أسواق مصر، و هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف الشباب والتي تؤدى جميعها الي التنمية فى الريف ودعم المجتمعات المحلية وخاصة فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنصة أيادى مصر تهدف إلى تسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة المصرية وتشجيع السيدات والشباب على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية والتراثية.

ومنصة أيادى مصر تساهم بشكل مباشر فى دعم الحرف اليدوية المنتشرة، من خلال زيادة فرص التسويق الإلكترونى لها، والذى يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الإقتصادى للمرأة والشباب من خلال خلق معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية بما يساهم فى توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محليا، وذلك على المستوى المحلى والعالمى عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكترونى من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب.

في نفس السياق تواصل مبادرة "حياة كريمة " سلسلة الإنجازات في مختلف قطاعات العمل العام لتحسين مستوى معيشة المواطنين بأنحاء مراكز محافظة أسوان، حيث تم إجراء البرنامج التدريبى والذي يهدف إلي تدريب 40 سيدة بقرية بلانة، التابعة لمركز نصر النوبة، على أعمال الخياطة من أجل النهوض بالمرأة المعيلة وفتح آفاق للتنمية من خلال مشروعات صغيرة تدر للأسرة دخل يجعلها تعيش حياة كريمة.

من جهتها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، بأنه بناء على توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، هناك تواصل وتنسيق مستمر مع الجمعيات الأهلية الجادة والناجحة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين .

ولفتت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، إلى أن المحافظة استهدفت من التدريب سد احتياجات قرية بلانة ومركز التدريب المهنى المتواجد بها لعدد من السيدات اللاتى يتمتعن بإحتراف أعمال الخياطة لتشغيل المركز الحرفى حيث تم تدريب السيدات على الخياطة بالطريقة الحديثة وكيفية صناعة الملابس بأقل الإمكانيات، وقامت كل سيدة بتسليم نموذج من الملابس فى نهاية التدريب لتحديد مستوى قدراتها خلال فترة التدريب.