خادمة تعترف بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا فى القاهرة.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا تعمل بها، عقب القبض عليها، بصحة الاتهام المنسوب إليها، وكشفت المتهمة أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل ارتكاب الجريمة، فذكرت أنها تعمل لدى مالكة الفيلا فى أعمال التنظيف، واستغلت عملها في الاستيلاء على المشغولات الذهبية الخاصة بمالكة الفيلا.

أضافت المتهمة أنها عقب الاستيلاء على المسروقات، توجهت لأحد أصحاب محلات الذهب، وباعت له المسروقات، بقيمة أقل من قيمتها الأصلية، لعلم مالك المحل أنها من متحصلات سرقة، وأرشدت عن مالك المحل.

كما اعترف مالك المحل بشراء المشغولات الذهبية المسروقة، وأرشد عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، من سيدة اتهمت فيه خادمتها، بسرقة مشغولاتها الذهبية، وبإجراء التحريات تبين صحة الاتهام، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بالسرقة، وأرشدت عن المسروقات، حيث اعترفت ببيعها لمالك محل تم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.