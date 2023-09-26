حل أزمة ارتفاع منسوب المياه داخل كلية التربية بتفهنا الأشراف بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

كلف اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينه ميت غمر فى الدقهلية، فريق العمل التنفيذي بإشراف نجلاء فتحي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بالفحص والاستجابة لشكاوى المدرسة الإعدادي، وكلية التربية بقرية تفهنا الأشراف التابعة لدائرة المركز، من ارتفاع منسوب المياه داخلهم، حيث تمت المعاينة، وتبين ارتفاع منسوب ميه الصرف داخل المدرسة والكلية، نتيجة وجود انسداد وعدم تطهير بالمصرف، وتم التواصل مع صرف جنوب الدقهلية، وتم تطهير وخفض منسوب المياه بمصرف كفر المقدام.

جاء ذلك بحضور رضا انور رئيس الوحدة المحلية بميت الفرماوي.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، من أهمية التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم والتعامل الفوري مع مشاكلهم لحلها.