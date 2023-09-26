اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 01:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

حل أزمة ارتفاع منسوب المياه داخل كلية التربية بتفهنا الأشراف بالدقهلية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 01:43 م
حل أزمة ارتفاع منسوب المياه داخل كلية التربية بتفهنا الأشراف بالدقهلية إصلاح الأعطال
الدقهلية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كلف اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينه ميت غمر فى الدقهلية، فريق العمل التنفيذي بإشراف نجلاء فتحي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بالفحص والاستجابة لشكاوى المدرسة الإعدادي، وكلية التربية بقرية تفهنا الأشراف التابعة لدائرة المركز، من ارتفاع منسوب المياه داخلهم، حيث تمت المعاينة، وتبين ارتفاع منسوب ميه الصرف داخل المدرسة والكلية، نتيجة وجود انسداد وعدم تطهير بالمصرف، وتم التواصل مع صرف جنوب الدقهلية، وتم تطهير وخفض منسوب المياه بمصرف كفر المقدام.
 
 جاء ذلك بحضور رضا انور رئيس الوحدة المحلية بميت الفرماوي.
 
وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، من أهمية التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم والتعامل الفوري مع مشاكلهم لحلها.
 
جانب من علاج المشكلة
جانب من علاج المشكلة

 


الدقهليه

محافظ الدقهليه

تفهنا الاشراف

صرف جنوب الدقهليه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة