توزيع حلوي المولد على المصلين داخل مساجد الدقهلية احتفالا بالمولد النبوى.. صور

شهدت مساجد المحافظات عقب صلاة العشاء، إحتفالات وإبتهالات في حب رسول الله محمد عليه افضل الصلاة وأتم التسليم، إحتفالا بذكري مولده.

وشهد مسجد الرحمة بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، إحتفالات وتوزيع حلوي المولد النبوي الشريف، إبتهاجا وإحتفالا، بذكري مولد الرسول محمد عليه السلام، حيث قام الشيخ محمد إبراهيم أحمد حسن إمام وخطيب مسجد الرحمة بمدينة دكرنس، عقب صلاة العشاء مباشرة، ببدء الإبهتلات والدعاء والصلاة علي سيد الخلق محمد عليه السلام

وقام أحد العاملين في المسجد بتوزيع حلوي المولد النبوي الشريف، علي المصلين المتواجدين داخل المسجد، وذلك أثناء قيامهم بترديد الصلاة علي النبي خلف إمام وخطيب المسجد

وإختتم الشيخ محمد إبراهيم حسن، إمام وخطيب المسجد الصلاة علي النبي، بخطبة قصيرة للحضور من المصلين حول أهمية الصلاة علي النبي محمد عليه السلام، والتأكيد علي إحياء ذكري مولده من كل عام.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية، وإحتفالًا بميلاد سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، حيث تم تخصيص (300) مسجد من مساجد مصر بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 9 / 2023م الموافق 11 من شهر ربيع الأول 1445هـ عقب صلاة العشاء (ليلة مولده "صلى الله عليه وسلم")، وجاء في بيان الوزارة أن المشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى الجمهورية.