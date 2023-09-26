تكثيف أعمال النظافة والتجميل فى بلبيس استعدادًا لمهرجان الخيول العربية

الشرقية - إيمان مهنى

تشهد مداخل مدينة بلبيس بالشرقية، تكثيف أعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات وأعمدة الإنارة ووضع الأعلام بمدخل المدينة استعدادا لاستقبال الوفود المشاركة فى مهرجان الخيول العربية بأرض الفروسية بمدينة بلبيس للوصول إلى مظهر حضارى وجمالى يليق بمركز بالمحافظة أمام زائريها.

ينطلق مهرجان الشرقية الخيول العربية فى دورته الـ 27، من ارض الفروسية بمدينة بلبيس، يوم الاربعاء ولمدة ثلاثة ايام من 27 إلى 29 سبتمبر الجارى.

كما شهدت شوارع ومداخل مدينة الزقازيق حملات نظافة موسعه وتسوية للطرق ورش الأشجار وتقليمها لتحسين الرؤية البصرية بالطريق العام أمام المواطنين والزائرين.

وبمركز أبو حماد بالوحدة المحلية بالملاك تم تكثيف أعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية بوضع التربة الرملية عليها ورشها بالمياه وذلك للارتقاء بالشكل الجمالى والحضارى وتوفير بيئة صحية وآمنة.

وفى مركز ومدينة فاقوس تواصل الأجهزة التنفيذية متابعة اعمال النظافة بالمدينة والتى تضمنت رفع القمامة والتراكمات من عدد كبير من المناطق والشوارع بالمدينة، بالإضافة إلى رفع وكنس الأتربة والسفوحة، ومتابعة رى وعناية الأشجار بالحدائق العامة.