تفاصيل فعاليات معرض دمنهور للكتاب فى دورته السادسة.. وإقبال كبير على أجنحة سور الأزبكية

ويقام المعرض الذى يحمل فى دورته الجديدة اسم الأديب والمترجم الراحل السيد أمام حتى يوم 5 اكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

وتوافد عدد كبير من الأهالى على معرض دمنهور للكتاب، لمتابعة فاعلياته الثقافية والفنية، بالإضافة إلى شراء الكتب المختلفة .

ويأتى معرض دمنهور للكتاب، تزامنا مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومى، الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر، وفى ضوء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

ويضم المعرض العديد من الأنشطة الثقافية والفنية واللقاءات الحوارية والفكرية والأنشطة المخصصة للأطفال وحفلات لفرق هيئة قصور الثقافة، وورش اللذكاء الاصطناعي وزراعة الأسطح وفن الأورجامي والكاريكاتير والمتاحف الافتراضية.

وشهد جناح سور الأزبكية رواجا كبيرا خلال إقامة معرض دمنهور للكتاب، وتوافد عدد كبير من المثقفين وطلاب الجامعات على هذا الجناح لشراء الكتب التاريخية القديمة والنادرة بأسعار زهيدة لا تتعدى 5 جنيهات.

وتضمن فعاليات إفتتاح معرض الكتاب بدمنهور إقامة معرض لرسوم الكاركاتير الذى تنظمة الجمعية المصرية للكاريكاتير، ولقاء مع الكاتب طاهر المعتز بالله حول كتابه الدحيح والدحيحة. وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في معرض دمنهور للكتاب، بما يقرب من 1500 عنوان من إصداراتها المختلفة بالسلاسل كافة إلى جانب مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التي تقدم كتبًا باسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا. وعلي هامش فعاليات المعرض قدمت فرقة كفر الدوار للموسيقى العربية عرضاً فنياً بالمسرح الروماني، ومخيم الطفل وورش فنية و تعليم الحرف اليدوية وفنون تشكيلية وورش لذوى الإحتياجات الخاصة.

وكانت دكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة يرافقها أحمد بهى الدين رئيس الهيئة المصرية العامه للكتاب، قد إفتتحا معرض دمنهور للكتاب في نسخته السادسة الذى تنظمه مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والعديد من الهيئات والمؤسسات وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2023، بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين ورموز الأدب والفكر والثقافة والفن.

ويتضمن المعرض هذا العام العديد من الفعاليات بمشاركة أكثر من 30 دور نشر ،وعروضاً فنية على مدار اليوم بالمسرح الروماني وعقد ندوات ثقافية وأدبية وفنية بقاعة المؤتمرات وورش تستقبل البراعم للإبداع والتميز إلى جانب ركن الأزهر وركن الكنيسة وركن السياحة والبيئة بجانب الإحتفاء بابن محافظة البحيرة الكاتب والمترجم الكبير الراحل السيد إمام.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، أن الدولة المصرية تشهد حراكاً ثقافياً غير مسبوق في ضوء تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستراتيجية بناء الإنسان المصري من كافة الجوانب ودعوته بإنتهاج المسار العلمي ونشر الثقافة والمعرفة.

مشيرة إلى أهمية تنمية الوعى وبناء الإنسان ونشر الثقافة داخل المجتمع من خلال القراءة باعتبارها أهم مصادر الإرتقاء بالعقل والوجدان فبناء العقول هو السبيل إلى بناء الأوطان وتشكيل الوعى المتحضر الملم بثقافات الشعوب والمطلع على تاريخ مصر المجيد.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أن معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة يعد استكمالاً لمسيرة النجاح على مدار 5 أعوام مضت تضرب خيام المعرفة على أرض دمنهور ودليلاً على حرص المجتمع على التزود بالثقافة المستنيرة، والتى تعد أحد أهم ركائز التنمية وتفعيلاً للتواصل الحضاري بين جميع فئات المجتمع، مؤكدةً على توافر الكثير من المؤلفات والكتب بمختلف أنواعها بأسعار رمزية ومخفضة تشجيعاً للقراءة.