تعرف على جهود أمن القاهرة في ضبط القضايا خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على عدد من المتهمين في قضايا وتم احالتهم الى النيابة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية منها ضبط ( 5 أشخاص) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة محل لتجارة الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عين شمس كُرهاً عن مالكه، وضبط بحوزتهم (111 هاتف محمول – 9 سماعات – مبلغ مالى – سلاح أبيض).

كما تم ضبط (سيدة "تعمل لدى إحدى السيدات") لقيامها بسرقة (مشغولات ذهبية) الخاصة بالأخيرة من الفيلا محل سكنها " كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق" والتصرف فيهم بالبيع لدى عميلها سيئ النية "مالك محل مصوغات ذهبية" أمكن ضبطه .

وضبط (خفير خصوصى وسائق) حال إستقلالهما سيارة "نقل" بدائرة قسم شرطة الشروق مُحملة بحديد تسليح يزن (طن ونصف) قاما بسرقته من موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وكانا فى طريقهما لبيعه لعميلهما "سىء النية" مالك مخزن خردة بالقاهرة وأمكن ضبطه وإعترف بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.