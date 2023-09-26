"بورسعيد" تنظم موكباً بمشاركة آلاف المواطنين احتفالا بالمولد النبوى.. صور

بورسعيد - محمد عزام

نظمت محافظة بورسعيد ، مساء اليوم الثلاثاء عقب صلاة العصر، موكباً للمولد النبوي الشريف، بحضور الطرق الصوفية والأحياء والمديريات، والأهالي بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد، بمشاركة الآلاف من أهالي المحافظة.

وانطلق الموكب من أمام مسجد مريم في حي المناخ، ضمن احتفالات المحافظة بالمولد النبوي الشريف، وشاركت الطرق الصوفية بالموكب الاحتفالي، مُرورًا بشارع الثلاثيني حتى شارع صلاح سالم يسارًا إلى شارع أوجيني ثم الاتجاه إلى ديوان عام محافظة بورسعيد والانتهاء أمام المسجد العباسي أقدم مساجد المحافظة.

وحمل منتمون للطرق الصوفية لافتات عليها عبارات تهنئة لأهالي بورسعيد بمناسبة المولد النبوي الشريف، مرتدين الملابس الخضراء، فيما ارتدي آخرون الجلباب الأبيض، وحملوا الأعلام ووضعوا "الأوشحة" الخاصة بهم، وتفاعل المواطنون مع الموكب الاحتفالي بإلقاء الحلوى من شرفات منازلهم على المشاركين به، فيما اصطف آخرون على جانبى الشارع لمتابعته، في ظل أجواء من الفرحة والسرور.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المشاركين بالموكب الاحتفالي أمام ديوان عام المحافظة، مُقدما لهم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وشارك بالموكب : الطرق الصوفية، ووزارات الثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، والأحياء من خلال سيارات مزينة بالورود والأعلام، وكذلك عدد من الجمعيات الأهلية والشركات والمدارس الخاصة وفرق الفنون الشعبية.

وأكدت محافظة بورسعيد في بيانها، أنه في إطار الاحتفال بذكرى ميلاد رسول الله محمد، صلى الله عليه وسلم، توجه المحافظة دعوة عامة لأبناء المحافظة، وقياداتها التنفيذية والدينية والشعبية والشباب، والعاملين بمختلف المؤسسات والهيئات، للمشاركة في موكب للإحتفال بالمولد النبوي الشريف .