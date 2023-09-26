بالأسماء.. مجلس الدولة يعتمد رسميا الحركة القضائية لهيئة المفوضين

كتب - أحمد عبد الهادى

اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة هيئة مفوضي الدولة، ب مجلس الدولة ، اليوم الثلاثاء، الحركة القضائية لأعضاء الهيئة خلال العام القضائي 2023-2024.

وتضمنت الحركة توزيع القضاة على هيئة مفوضي الدولة علي مستوي محاكم مجلس الدولة .

واليكم نص الحركة:

تختص هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى الإدارية وإبداء الرأى فيها، علما بأن رأيها غير ملزم للمحكمة فيجوز أن تأخذ به أو تطرحه جانبا لكنه إجراء ضرورى.

وتشمل اختصاصات هيئة المفوضين ما يلى:

1- تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.

2- إعداد التقرير القانونى عن الدعوى.

3- اقتراح إنهاء النزاع وديا على طرفى النزاع.

4- الفصل فى طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية.

5- الطعن فى الأحكام.

6- تؤلف هيئة مفوضى الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.

7- ويكون "مفوضى الدولة" لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى من درجة مستشار مساعد على الأقل.