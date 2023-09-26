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انطلاق فعاليات معرض دمنهور للكتاب فى دورته السادسة بمكتبة مصر العامة

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:00 ص
انطلاق فعاليات معرض دمنهور للكتاب فى دورته السادسة بمكتبة مصر العامة محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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تنطلق اليوم فعاليات معرض دمنهور للكتاب فى دورته السادسة بمكتبة مصر العامة بمشاركة عدد كبير من دور النشر ورموز الثقافة والأدب والفنون والسياسة و الفكر حتى يوم 5 أكتوبر المقبل. 
 
ويقام المعرض الذى يحمل  فى دورته الجديدة اسم الأديب والمترجم الراحل السيد أمام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة  والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.
 
ويضم المعرض  العديد من الأنشطة الثقافية والفنية واللقاءات الحوارية  والفكرية والأنشطة المخصصة للأطفال وحفلات لفرق هيئة قصور الثقافة وورشاللذكاء الاصطناعي و زراعة الأسطح وفن الاورجامي والكاريكاتير و المتاحف الافتراضية.
 
يذكر ان معرض دمنهور للكتاب يأتى  تزامنا مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومى الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر وفى ضوء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

معرض دمنهور للكتاب

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