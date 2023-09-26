وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الثلاثاء " إن الهجمات ضد المنشآت الدبلوماسية، أمر غير مقبول، نحن على اتصال بمسؤولي السفارة الكوبية وسلطات إنفاذ القانون لضمان إجراء تحقيق مناسب وفي الوقت المناسب وكذلك لتقديم دعمنا لجهود الحماية المستقبلية".

وقد وقع الهجوم بعد ساعات فقط من عودة الزعيم الكوبي ميجيل دياز كانيل إلى الجزيرة، بعد حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي.

وأعلن وزير خارجية كوبا، برونو رودريغيز باريلا، أمس الاثنين، أن سفارة بلاده في واشنطن كانت "هدفا لهجوم إرهابي" بعدما ألقى شخصان قنابل مولوتوف على مبنى السفارة ليلا، وأوضح أنه لم يصب أي من طاقم السفارة بأذى جراء الهجوم.

يشار إلى أن سفارة كوبا أعادت فتح أبوابها مرة أخرى عام 2015 بعدما تم استعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل طبيعي بين البلدين.