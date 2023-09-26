الشرطة الألمانية تداهم منازل بكافة أنحاء البلاد للاشتباه في إيواء مهاجرين

شارك أكثر من 350 عنصرا من الشرطة الفيدرالية الألمانية في حملة مداهمات استهدفت عددا من المباني في جميع أنحاء البلاد للاشتباه في إيواء مهاجرين.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن المداهمات تركزت في مدن وبلدات في شمال وغرب ألمانيا وبافاريا في الجنوب أيضا.

وقالت الشرطة، إنها عثرت على أكثر من 100 سوري داخل شقق ومبان أخرى تم تفتيشها يوم الثلاثاء.

ونفذت السلطات 5 أوامر اعتقال ثلاثة منها في بلدة شتاده شمال البلاد، واثنان في بلدة غلادبيك في الغرب، حيث أشارت الشرطة الاتحادية في بيان إلى أن المعتقلين الخمسة جميعهم من طالبي اللجوء السوريين الذين يعيشون بالفعل في ألمانيا.

وأوضحت وكالة اسوشيتد برس، أن المهاجرين السوريين قد دفعوا للمهربين ما يصل إلى 7000 يورو (7400 دولار) لتهريبهم إلى ألمانيا، مبينة أن المشتبه بهم اشتروا كميات من الذهب بالمال الذي حصلوا عليه من المهاجرين غير الشرعيين.

ويشار إلى أن المحققين صادروا هواتف محمولة وبطاقات SIM وذهبا بقيمة 220 ألف يورو، ومبالغ نقدية تصل إلى 16 ألف يورو.