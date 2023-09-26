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الرئيس السيسي: المواطن يجب أن يعرف حجم الإنفاق على البنية التعليمية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:42 م
الرئيس السيسي: المواطن يجب أن يعرف حجم الإنفاق على البنية التعليمية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفعالية
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة بناء الإنسان، أن المواطن يجب أن يعرف حجم الإنفاق الذى تم فى البنية التعليمية جنبا إلى جنب مع الجهود المبذولة لمجابهة الإرهاب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل منذ قليل إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

واجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر

وناقش الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة حياة كريمة.

 


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