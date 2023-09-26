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الرئيس السيسى: الدولة تهتم بأبنائها الشباب وخصوصا أبطالنا الرياضيين

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 03:48 م
الرئيس السيسى: الدولة تهتم بأبنائها الشباب وخصوصا أبطالنا الرياضيين الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن دعم الدولة المصرية، قائلا: "أنا هقولكم على حجم الإنفاق على البطولات المختلفة.. اللى حاصل على بطولة محلية بنقدم له "قبل البطولة وأثناء البطولة وبعد البطولة" ايه؟.. واللى حاصل على بطولة دولية بنقدم له إيه؟.. علاوة عن دعم الشركات.. أنا بتكلم عن وزارة الشباب وعليك أنت شخصيا".

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال جلسة بناء الإنسان: "لو محتاج دعم فى هذا المجال مش عندى أى مشكلة.. أصل مايصحش إن يتقال أن حد من عندنا مشى علشان مش قادرين ولم يحصل على الرعاية.. أو هو عشمان شوية.. أعمل إيه هاسيبه يعنى؟.. أنت شايف الناس بتعمل إيه في كل حتة.. علشان مش أقولها ليا والناس اللى بتسمعنا فى مصر.. العملية مش ماشية كده.. فيه نظام وأرقام وميزانيات محطوطة.. ومحدش بينفق من جبينا.. دى أموال مصر.. الناس عارفة".

 


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