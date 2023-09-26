اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 05:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش اللبناني: إحباط محاولة تهريب 90 سوريا إلى لبنان بطريقة غير شرعية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 05:08 م
الجيش اللبناني: إحباط محاولة تهريب 90 سوريا إلى لبنان بطريقة غير شرعية الجيش اللبناني
أ ش أ

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أعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة تهريب 90 سوريا إلى لبنان بطريقة غير شرعية في منطقة الهرمل شمال شرقي لبنان.

وأكد الجيش اللبناني - في بيان اليوم الثلاثاء - أن وحدة من الجيش أحبطت اليوم محاولة تهريب السوريين في منطقة حارة السماقة، كما ألقت القبض على مواطن لبناني لمسئوليته عن عملية التهريب.

من جهة أخرى، أفاد الجيش اللبناني، بأن وحدة عسكرية تؤازرها دورية من مديرية المخابرات نفذت اليوم مداهمات لمنازل مطلوبين في بلدة قب الياس بالبقاع، حيث ألقت القبض على 6 أشخاص لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ سابقة.

 


الجيش اللبناني

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