التعليم: الأربعاء آخر موعد لتحويلات طلبة المرحلة الثانوية استعدادا للدراسة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأربعاء آخر موعد لتحويلات الطلاب بالمرحلة الثانوية، مشددة على أن قبول التحويلات يتم من خلال لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام لبحث تحويلات طلاب المرحلة الثانوية، على أن يتم استلام التحويلات من الإدارات والمديريات التعليمية، مؤكدة أن استمرار قبول التحويلات يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب والتيسير على أولياء الأمور الراغبين في تحويل أبنائهم الطلاب بين مختلف المدارس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.