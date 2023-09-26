التحفظ على 10 أطنان أعلاف وملح طعام مجهولين المصدر بالإسكندرية

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق و المحلات.

وقامت إدارة برج العرب التموينية، برئاسة، محمد العدوى مدير الإدارة، وفريق العمل التابع للإدارة، بشن حملة تموينية بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط محل لبيع الأعلاف، وذلك لحيازته، وعرضة للبيع أعلاف، وملح طعام مجهولة المصدر، وعدم احتفاظه بالفواتير والمستندات الدالة على مشروعية حيازتها.

وقد تم ضبط والتحفظ علي 119 شيكارة ردة ( نخالة قمح) مخصصة للاستهلاك الحيواني زنة الواحدة 40 كجم باجمالي كمية قدرها 4760 كجم،90 شيكارة أعلاف متنوعة زنة الواحدة 50 كجم بإجمالي كمية قدرها 4500 كجم ، 35 شيكارة ملح طعام زنة الواحدة 25 كجم باجمالي كمية قدرها 875 كجم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.