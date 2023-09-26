وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الثلاثاء، أن أعضاء مجلس الشيوخ السويسري صدقوا على اقتراح البيع الذي قدمه مجلس النواب في شهر يونيو الماضي بأغلبية 23 صوتا مقابل 18 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت، خلال مناقشة الاعتمادات العسكرية ولن تستطيع برلين إرسالها إلى أوكرانيا .

وأضاف الراديو أن الجيش السويسرى يمتلك 134 دبابة من طراز "ليوبارد 2" في الخدمة، والتي تم تحديثها كجزء من برنامج الأسلحة لعام 2006، لكنها قامت أيضا بتخزين 96 دبابة أخرى من طراز "ليوبارد 2" لسنوات والتي يتم اختبارها بانتظام ولكن لم يتم تحديثها .

وكان في رسالة بتاريخ 23 فبراير الماضي، طلب الوزيران الألمانيان للدفاع "بوريس بيستوريوس" والاقتصاد "روبرت هابيك" من وزيرة الدفاع السويسرية "فيولا أمهيرد" الموافقة على تسليم "راينميتال دبابات ليوبارد 2" القتالية التابعة للجيش السويسري والتي باتت متوقفة عن الخدمة، بحسب ما ذكرت الوزارة. بما أن سويسرا تحظر باسم الحياد نقل معدات عسكرية إلى بلد في حالة حرب، أكدت برلين أن الدبابات لن يتم إعادة تصديرها إلى أوكرانيا، وفق وزارة الدفاع السويسرية.