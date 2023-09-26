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الألعاب النارية تزين سماء ستاد قناة السويس عقب تكريم الرئيس السيسي للأوائل

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 08:17 م
الألعاب النارية تزين سماء ستاد قناة السويس عقب تكريم الرئيس السيسي للأوائل ألعاب نارية في سماء ستاد هيئة قناة السويس
كتب أحمد عبد الرحمن - محمد صبحى

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زينت الألعاب النارية سماء ستاد هيئة قناة السويس، عقب تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من أوائل الخريجين، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.

وشهد استاد هيئة قناة السويس استقبالا حاشدا من الآلاف للرئيس عبد الفتاح السيسى فور وصوله الاستاد، لتكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببحث مضاعفة قيمة الجوائز للأبطال الرياضيين، قائلا: "عاوز دعم للأبطال الرياضيين.. فكر وادرس ونزود المستويات المعنية ويتم مضاعفتها للأبطال وشباب مصر.. وقولي الرقم كام؟".

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحد الأقصى للبطل الأولمبي يحصل على معاش مدى الحياة ومكافأة 2 مليون جنيه، وهناك تدرج في بطولات العالم تبدأ من 500 ألف جنيه.. والبطولات الأفريقية من 200 – 300 ألف جنيه.. ومتوسط الجوائز للألعاب الفردية ليس قليلا.. وكرة القدم لها نظام احترافي".


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