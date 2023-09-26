اليوم السابع
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إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بترويج عملات مزيفة فى الهرم

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:11 م
إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بترويج عملات مزيفة فى الهرم عملات أجنبية _ أرشيفية
أحمد إسماعيل

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أحالت النيابة العامة بالجيزة  عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بترويج  نقود مزيفة بمنطقة الهرم.

فيما قررت النيابة العامة  في وقت سابق حبس المتهم  وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة عاطل لنقود مزيفة بمنطقة الهرم.

بإعداد كمين للمتهم  تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته مبلغ مالي فئة الدولار مزيف، وبمواجهته اعترف بحيازته النقود للنصب على المواطنين، الراغبين في استبدال العملة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

 


عملات مزيفة

امن الجيزة

جرائم التزوير

النيابة العامة



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