اليوم السابع
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أمن الجيزة يسقط تاجر أقراص مخدرة قبل ترويجها بين عملائه.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 06:00 ص
أمن الجيزة يسقط تاجر أقراص مخدرة قبل ترويجها بين عملائه.. اعرف التفاصيل قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة بعدة مناطق بالمحافظة، وترويجها بين المتعاطين، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبحوزته أقراص مخدرة، اعترف بحيازتها للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق. 
 
وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أكدتها التحريات، عن تردد عاطل بين عدد من متعاطي المواد المخدرة في عدة مناطق بالمحافظة، لترويج أنواع مختلفة من المواد المخدرة. 
 
وتوصلت التحريات إلى استخدام المتهم، دراجة نارية في التنقل بين عملائه، وعقب رصد تحركات المتهم، وتتبعه، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، في كمين أعد له، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة. 
 
عقب ضبط المتهم، اعترف بالإتجار بالمواد المخدرة، وتحصله عليها من عاطل أرشد عن هويته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق. 
 

مكافحة المخدرات

اقراص مخدرة

امن الجيزة

اخبار الحوادث

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