15 مكتبا للتوثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية بالشرقية.. تعرف عليها

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الشرقية.

ووفقاً لما حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الشرقية 15 مقرا، جاءت على النحو التالي:

مكتب توثيق منشأة أبو عمر بجوار مبنى مجلس المدينة

مكتب توثيق الحى ال16 بالعاشر من رمضان

مكتب توثيق أول العاشر من رمضان المتواجد بمجلس الامناء

مكتب توثيق أولاد صقر بمبنى الوحدة المحلية

مكتب توثيق القنيات المتواجد ب 35 شارع الدلتا

مكتب توثيق مشتول السوق بمنزل شاكر شلبية

مكتب توثيق الكتيبة بمجمع خدمات الكتيبة بمركز بلباس

مكتب التوثيق النموذجى بالزقازيق بمجلس المدينة بجوار الكوبرى

مكتب توثيق الضواحى بالزقازيق بجوار الطب البيطرى

مكتب توثيق انشاص الرمل مجمع خدمات المواطنين بأنشاص الرمل

مكتب توثيق الصالحية بمنى التجمع العمرانى بالصالحيه

مكتب توثيق طحا المرج بطحا المرج ديرب نجم

مكتب توثيق مركبات منى القمح بمساكن هندسة الرى

مكتب توثيق نادى الصفوة داخل نادى الصفوة بالعاشر من رمضان

ومن المتوقع أن تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة والتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الشرقية إقبالاً من المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.





