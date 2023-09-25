اليوم السابع
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مقران للتوثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية فى دمياط

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 09:26 م
مقران للتوثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية فى دمياط الهيئة الوطنية للانتخابات
دمياط معتز الشربيني

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عناوين ومقار مكاتب التوثيق المكلفة والتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق بمحافظة دمياط.

وقد حدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات،  مقار مكاتب التوثيق المكلفة والتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة دمياط في مقرين هما  دمياط، ودمياط الجديدة على النحو التالي:

1. مكتب دمياط المطور ومقره مجمع محاكم شطا

2. مكتب دمياط الجديدة ومقره اسكان مبارك عمارة 7

ومن المنتظر أن تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة والتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة دمياط إقبالاً من المواطنين خلال الساعات  المقبلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.


 

 


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