معهد الصحة الحيوانية والخدمات البيطرية ينفذان قوافل مجانية بالدقهلية وبنى سويف

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية شاملة فى قرية كفر الدبوسى مركز شربين بالدقهلية، وتم إجراء عمليات جراحية وعلاج وتحصين مجانى لـ2200 رأس من الأغنام و150 رأس من الجاموس والأبقار و420 رأس من الأبقار والجاموس و20 من الخيول والحمير و13 كمن الحيوانات الأليفة "الكلاب"و2300 رأس من الدواجن، بإلاضافة إلى الإرشادات البيطرية التى قام بها فريق الباحثين بالمعهد بحوث الصحة الحيوانية والهيئة تحت عنوان كيف تحمى أسرتك من الأمراض المشتركة.

وفى نفس السياق نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية فرع بنى سويف القافلة البيطرية المجانية الثانية حيث تم علاج 40 حالة بها مشاكل تناسلية و حالتان استدعتا تدخل جراحة و 70 حالة تم علاجها لمشاكل بالمعدة و 70 حالة تم علاجها بتجريع مغناطيس و49 تم تجريعها بعلاج للديدان وتم رش الحيوانات المصابة بالطفيليات الخارجية بالمبيد المناسب بالاضافة الى تنفيذ أختبار حمل ل 42 حيوان.

ومن جهته قال الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد أن القوافل البيطرية المجانية المتخصصة التى تتم بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات لزيارة القرى ألأكثر أحتياجاً وفحص وعلاج الحيوانات من الامراض الطفيلية والبكتيرية وحماية الحيوانات من الأمراض الفيروسية والمعدية وكذلك كيفية رعاية الحيوانات والإرشادات للمرأة الفلاحية لحماية الأسرة من الأمراض المشتركة وتطبيق إجراءات الآمان الحيوى فى المنازل خاصة فى تربية الدواجن أهم الأوليات للمعهد وفروعه لدعم المربى الصغير وأخواتنا الأهالى لحماية ثرواتهم الحيوانية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة ونحن مستمرون فى هذا السياق بتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة لتحقيق التواصل والتلاحم معهم كما أشار بأنه سيتم زيارات لقرى حياة كريمة فى جميع محافظات مصر من معامل المعهد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية والجهات المختصة ذات الصلة.