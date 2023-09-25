معاينة شقة شهدت انفجار أسطوانة غاز وإصابة شخصين بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لشقة اشتعل بها حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز بمنطقة الهرم، مما أسفر عن إصابة شخصين، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الواقعة، وأشار التقرير الطبي للمصابين، تعرضهما لحروق متعددة بأنحاء جسدهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بمنطقة الهرم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده، وتبين أن انفجار أسطوانة الغاز أسفر عن إصابة شخصين بحروق، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.