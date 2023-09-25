مسئول روسي: دعم المواطنين المتواجدين في الخارج من أولوياتنا

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أكد السفير الروسي لدى إيطاليا، أليكسي بارامونوف أنه يتعين على المواطنين والدبلوماسيين الروس والقيادات العامة معا إقناع إيطاليا بالتخلي عن سياستها غير الودية تجاه روسيا.

وقال بارامونوف إنه على خلفية العدوان الذي شنته دول الغرب الجماعي ضد روسيا فإن إحدى الأولويات التقليدية للسياسة الخارجية الروسية والتي هي دعم المواطنين الذين يعيشون في الخارج، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة اكتسبت أهمية أكبر، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء الأحد.

وأشار إلى أن "الاهتمام برفاهية المواطنين كان ولا يزال حجر الزاوية في أنشطة السياسة الخارجية الروسية".

وأكد أن العلاقات الروسية الإيطالية تمر بواحدة من أكثر الفترات دراماتيكية، حيث أنه على الرغم من تقاليد التعاون القائمة على المصالح المتبادلة منذ قرون، فإن القيادة الإيطالية اتخذت نهجا نحو التدمير التدريجي للتعاون الكبير الذي تمكنا من بنائه خلال سنوات عديدة من العمل .