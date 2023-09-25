مسئول بولندي: وارسو مستعدة لتقديم المساعدة الطبية لأوكرانيا في عدة مجالات

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أكد الجنرال جرزيجورز جيليراك مدير المعهد الطبي العسكري في وارسو، أن بولندا مستعدة لتقديم المساعدة الطبية لأوكرانيا في عدة مجالات.. معلنا أن بلاده وأوكرانيا تعتزمان إنشاء مركز طبي عسكري كبير؛ لتبادل الخبرات وتقديم المساعدة العملية، وهو أمر مهم في ظروف الحرب.

وقال جيليراك - في تصريحات لمراسل وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إنه تم اتخاذ قرار إنشاء مركز واسع النطاق في المجال الطبي العسكري خلال اجتماع للمسؤولين العسكريين الأوكرانيين والبولنديين، بما في ذلك رؤساء الأقسام الطبية في كلا الجيشين، والذي انعقد بكييف في شهر مايو الماضي، مشيرا إلى أنه تم تحديد الجدول الزمني وخطة التعاون المشترك في ذلك الاجتماع.

وأوضح أن التعاون مع كييف سوف يعتمد على تحليل المعلومات المتعلقة بطبيعة ونوع وحجم الخسائر الصحية وسط الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وأضاف جيليراك قائلا "من ناحية أخرى، سنوفر إمكانية الوصول إلى معارفنا وقدراتنا، التي لدينا بفضل تنفيذ عدد من المشاريع البحثية المتعلقة، ومنها المنصات المستقلة لإجلاء الجرحى، وطرق علاج أنواع مختلفة من الجروح".. موضحا أن تنفيذ المشروع من الجانب البولندي هو في مرحلة الدراسة من قبل وزارة الدفاع.