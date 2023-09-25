مركز برج العرب بالإسكندرية يكثف أعمال الرصف قبل موسم الأمطار

الإسكندرية -أحمد الزغبي

يواصل مركز ومدينة برج العرب فى الإسكندرية ، برئاسة اللواء طه زهير رئيس المركز ، أعمال رفع كفاءة الطرق والمرافق بنطاق المركز وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء برفع كفاءة شبكة الصرف الصحى قبل موسم الأمطار، حيث قام بمتابعة مشروع الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحى، من خلال إدارة المتابعة الميدانية.

وأعلن مركز ومدينة برج غ برئاسة اللواء طه زهير رئيس المركز استكمال أعمال رفع الأتربة و تمهيد وتسوية الشوارع بقرية بهيج برج العرب القديم للسيولة المرورية وعدم إعاقة السير و استعدادا لاستقبال فصل الشتاء .

وأوضح مركز ومدينة برج العرب ،أن رئيس المركز لرؤساء القرى بالاهتمام باستمرار رفع الاتربة من الشوارع ،وإعادة الشئ لأصله عقب الانتهاء من الأعمال المزمع تنفيذها .

وعلي صعيد آخر ، قامت إدارة الرصد البيئي بالتعاون مع شركة نهضة مصر برفع مراكز وتجمعات القمامة ببرج العرب القديم والقرى الثلاثة بهيج و الغربنيات وابوصير حيث تم رفع حوالى 28 طن مخلفات ،وذلك لضرورة الارتقاء بمستوى النظافة، والاهتمام بالشكل الحضارى اللائق بالمواطنين .