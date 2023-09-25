مرافق الجيزة تشن حملة لإزالة الإشغالات بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات لإزالة الإشغالات الخاصة بالمحلات التجارية والباغة المتجولين بمدينة 6 أكتوبر.

أسفرت الحملة عن تحرير وإزالة 47 مخالفة تعدي وإشغال طريق لكافيهات ومحلات تجارية، وإزالة إعلانات بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير محاضر ومخالفات إدارية أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.