مؤسسة ليبية: المنخفض الجوي القادم على البلاد ليس خطيرا

وكالات

قالت وكالة الأنباء الليبية، إن مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، توقعت الأحد عن توغل سحب بحرية نحو السواحل الليبية يومي الثلاثاء والأربعاء، مع أمطار تتراوح ما بين خفيفة ومتوسطة.

وقالت المؤسسة، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إن الأمطار قد تكون غزيرة محليًّا عند ظهور الخلايا الرعدية خاصة في مناطق الجبل الأخضر، وأن يتراوح معدل الأمطار التراكمي ما بين 5 و 25 ملم .

وطمأنت المؤسسة الجميع بأن تأثير المنخفض على ليبيا ليس بالخطر، مضيفة أنه يُعدّ حالة اعتيادية ليست استثنائية، متوقعة أن تعيق الأمطار جزئيا فرق البحث عن المفقودين بساحل مدينة درنة.

وأكدت مؤسسة روية في بيانها أن السيناريو المتوقع حسب آخر التحديثات هو تشكل منخفض جوي قطع بحوض المتوسط بين ايطاليا واليونان وليبيا، مشيرة إلى أن المنخفض قد يكون قوي الفاعلية وقد يؤثر بالأمطار الغزيرة على اليونان وجنوب إيطاليا .