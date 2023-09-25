قرارات اتخذتها وزارة الكهرباء لجذب الاستثمار بمجال الطاقات المتجددة.. اعرفها

كتبت رحمة رمضان

اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من القرارات الهامة لتشجيع وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بهدف تنفيذ خطة الدولة للتوسع في الاعتماد على توليد الكهرباء من الشمس و الرياح و تقليل الأعتماد على الوقود.





وفيما بلى أهم القرارات التي اتخذتها الوزار لتشجيع المستثمرين :



1- الموافقة على اجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال انشطة الكهرباء لتوحيد الاجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما اعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.

2- تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح و التراخيص وتجديدها الى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا.

3- اقرار حد اعفاء من مقابل الدمج لكافة المشروعات من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة اوالمقرر انشائها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات .

4- اقرار اجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 اكتوبر.

5- الموافقة على اصدار عدد 31 تصريح وترخيص للقطاع الخاص للاستثمار في مجال انشطة الكهرباء ( انتاج – توزيع ).

6- اقرار قواعد عمل الشركات الخاصة في مجال انشاء محطات شحن السيارات الكهربائية مع منح اعفاء للشركات من سداد رسوم التصاريخ والتراخيص الصادرة من الجهاز لمدة 10 سنوات

7- تعديل طريقة سداد تأمين الاستهلاك للمشتركين باتاحة تقسيط التامين لمدة سنة بدون فوائد

8- بدء المشورة المجتمعية مع كافة الاطراف المعنية باصدار قواعد عمل مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بنظام Private to Private

9- الانتهاء من نماذج العقود المطلوبة من المستثمرين لانشاء محطات انتاج طاقة كهربائية من المخلفات Waste to Energy

10- تعديل اشتراطات تصاريح وتراخيص التوزيع والانتاج

12- اصدار قواعد نشاء محطات انتاج طاقة كهربائية بنظام الاستهلاك الذاتي

13- تقليص فترة اصدار التصاريح والتراخيص اللازمة للمستثمرين وتيسيرا علىهم خاصة الذين يتقدموا للحصول على تصريح لاستلام شبكات قائمة تم السماح باصدار التصريح والترخيص فى جلسة واحدة

14- اصدار القواعد ونماذج العقود اللازمة للسماح للمستهلكين الراغبين في تحويل استهلاكهم من الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة التابعة لهيئة انتاج وتنمية استخدام الطاقة الجديدة.