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قبول 602 طالب وطالبة بتمريض كفر الشيخ واستمرار الكشف الطبى للغد

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 11:34 ص
قبول 602 طالب وطالبة بتمريض كفر الشيخ واستمرار الكشف الطبى للغد جانب من إجراء المقابلات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن قبول 602 طالب وطالبه، بـ 14 مدرسة  تمريض، بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، ويتم إجراء الكشف الطبي على الطلاب والطالبات، حتى غد الثلاثاء.

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه جارٍ إجراء الكشف الطبي على الطلاب المقبولين في التمريض على مستوى المحافظة بعد أن إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية، ويستمر الكشف الطبي لغد الثلاثاء، بإشراف الدكتور حاتم عامر، مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة.

اجراء المقابلات الشخصية لطالبات التمريض
اجراء المقابلات الشخصية لطالبات التمريض

جانب من اجراء الاختبارات
جانب من اجراء الاختبارات

جانب من اجراء المقابلات الشخصية للطالبات للراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض
جانب من اجراء المقابلات الشخصية للطالبات للراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض

 

 


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